Koronavirüs, futbol ekonomisini etkilemeye devam ediyor. Kulüpler futbolculardan maaş indirimine gitmesini talep ediyor. Ole Gunnar Solskjaer ise bu duruma tepkili.

Manchester United'ın Norveçli çalıştırıcısı, "Futbolcuların maaşlarında indirime gitmesinin talep edilmesini adil bulmuyordum" dedi.

Solskjaer, futbolcuların bu konuda elinden geleni yaptığını dile getirirken, "Toplum için iyi işler yapan futbolcular tanıyorum, bu zor durumda yardım etmek için çok şey yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Norveçli teknik adam, salgın nedeniyle herkesin zor bir dönemden geçtiğini, kulüpler ve oyuncular arasında neler yapılabileceğine dair görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.

Solskjaer son olarak geçmişte çok hatalar yapıldığını belirterek, "Şimdi daha iyi kararlar alma zamanı" dedi.