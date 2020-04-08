Hidayet Türkoğlu, Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) orgazinasyonlara ilişkin aldığı kararları değerlendirdi. Türkoğlu, FIBA ile görüştüklerini belirtti.

"Bu süreç onlar içinde kolay olmayacaktır. İnanıyorumki en mantıklı kararı vereceklerdir. Hızlandırılmış bir süreç ile karşı karşıya kalmayız. Herkesin bir yıl erteleme gibi düşüncesi var. Olimpiyatlar doğru bir karar aldı. Zor bir süreç olacak. Onlar da bir sene ertelerse fikstürleri belirlenecektir. Herkes bu süreci en zararsız bir şekilde atlatmaya çalışıyor."

"En iyi kararı hep beraber alacağız "

Türkoğlu Basketbol Ligi'nin durumuna ilişkin ise " Bazı kararları ükenin gidişatına göre vereceğiz." şeklinde konuştu. Türkoğlu, Bir çok kurumun karar verme tarihini 30 Nisan'a kadar uzattığını hatırlattı.

"Biz sadece lig olarak düşünmüyoruz, alt yapı da bizim için önemli. Şimdiden diğer ülkeler gibi resmi kararlar almak istemiyoruz. Bizim federasyon olarak temennimiz virüsün azalmasını, adaletli bir şekilde sezonun devam etmesini istiyoruz. En iyi kararı hep beraber alacağız."