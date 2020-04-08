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Sivasspor'un gol yükünü Yatabare çekiyor
[Fotoğraf: İHA]
Demir Grup Sivasspor'un deneyimli forveti Mustapha Yatabare 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de geride kalan 26 haftada attığı 11 golle takımın en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.
Demir Grup Sivasspor'da gol yükünü bu sezon 34 yaşındaki futbolcu Mustapha Yatabare çekiyor. Tecrübeli futbolcu, 26 haftalık periyotta 11 gol kaydetti.
Takımın Süper Lig’de attığı 47 golün 11'inde imzası bulunan Yatabare, 25 maçta 2 bin 186 dakika süre aldı.
Başarılı golcü Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
Emre Kılınç ve Hakan Arslan takipte
Sivasspor'un en skorer bir diğer ismi Emre Kılınç ile Hakan Arslan oldu. Emre ve Hakan, 11 golle takımın en golcü oyuncusu olan Yatabare'yi 7 golle takip etti.
Etiketler: demir grup sivasspor Mustapha YatabareSon Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 15:47
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