Şimdiden Avrupa'nın sayılı golcüleri arasında gösterilen Borussia Dortmund'un Norveçli santrforu Erling Haaland, bir sosyal medya yayınına konuk oldu.

"Türkiye'de fantastik işler yapıyor"

19 yaşındaki futbolcu, gelen soru üzerine Trabzonspor forması giyen vatandaşı Alexander Sörloth ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

"Sörloth ile milli takımda birlikte oynuyoruz. Kısa sürede Trabzonspor'un önemli bir parçası haline geldi ve Türkiye'de fantastik işler yapıyor. Başarılı olduğu için mutluyum.''

Diğer yandan Alexander Sörloth, bu sezonki başarılı performansıyla Avrupa devlerinin de radarına girdi.

Real Madrid, Bayern Münih, Milan, Napoli ve Chelsea'den sonra Lyon ve Marsilya'nın da 24 yaşındaki golcüyü takibe aldığı iddia ediliyor.

Alexander Sörloth, bordo mavili formayla 39 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 25 kez rakip ağları sarsan Norveçli santrfor, 8 de gol pası verdi.