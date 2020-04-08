Futbolculardan ve profesyonellerden, “kazançları oranında” indirim talep edileceği öğrenildi.

Galatasaray’da gündem mali tedbirler. Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından yaşanan gelir kaybını en aza indirmek isteyen sarı kırmızılı yönetimin, kulübün finans uzmanlarının raporu doğrultusunda çalışmalara başladığı öğrenildi.

Yönetimin, en kısa sürede futbolcular ve profesyonellerle yıllık ücretler konusunda görüşme sağlayacağı belirtildi.

Yıllık bütçesi 68 milyon euro olan sarı kırmızılı takımda şu ana kadar futbolcular ve teknik ekibe yaklaşık 35 milyon euro ödeme yapıldı.

Yönetimin, teknik heyet ve oyuncuların Beşiktaş maçına kadar olan Ocak ve Şubat ayını kapsayan 6 buçuk milyon euroluk alacaklarını da yakın zamanda hesaplarına yatıracağı ifade edildi.

Galatasaray'ın, 15 Mart sonrasındaki döneme ait toplam 20 milyon euro daha ödeme yapması gerekiyor.

Yönetimin, bu rakamı indirmek için futbolcular ve teknik heyetle tek tek görüşeceği kaydedildi.

Hazırlanan raporlar çerçevesinde futbolculardan ve profesyonellerden, “kazançları oranında” indirim talep edileceği gelen haberler arasında.