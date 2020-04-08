Fenerbahçe'den anlamlı hareket. Fiziksel olarak ve yasak sebebiyle dışarı çıkamayan kulüp üyeleri ve kombine sahiplerine yardım yapılacak.

Ali Koç'un isteğiyle kongre üyesi ve kombine sahibi olan 60 yaş üstü beş bin taraftar tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda kulübe üye olan ve kombinesi olan kişilerin adresleri belirlendi ve yerlerinde olup olmadıkları teyit edildi.

Organizasyonun finansmanını Başkan Ali Koç sağladı. Koordinasyon çalışmasını ise Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş yaptı.

Hazırlanan kolilerin içinde gıda ve temizlik malzemeleri bulunuyor. Kolilerin dağıtımına kısa süre içinde başlanacak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.