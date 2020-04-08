Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'den 60 yaş üstü üyelerine destek
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe yeni bir organizasyona daha imza attı. Başkan Ali Koç'un isteğiyle Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş, 60 yaş üstü beş bin kulüp üyesine gıda kolisi gönderecek.
Fenerbahçe'den anlamlı hareket. Fiziksel olarak ve yasak sebebiyle dışarı çıkamayan kulüp üyeleri ve kombine sahiplerine yardım yapılacak.
Ali Koç'un isteğiyle kongre üyesi ve kombine sahibi olan 60 yaş üstü beş bin taraftar tespit edildi.
Yapılan çalışmalarda kulübe üye olan ve kombinesi olan kişilerin adresleri belirlendi ve yerlerinde olup olmadıkları teyit edildi.
Organizasyonun finansmanını Başkan Ali Koç sağladı. Koordinasyon çalışmasını ise Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş yaptı.
Hazırlanan kolilerin içinde gıda ve temizlik malzemeleri bulunuyor. Kolilerin dağıtımına kısa süre içinde başlanacak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Etiketler: Fenerbahçe 60 yaş üstü üyelerine destek gıda kolisiSon Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 15:07
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