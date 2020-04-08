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Bakan Kasapoğlu: Dayanışmayla üstesinden geleceğiz
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs salgını hakkında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde yönetiyoruz. Dayanışmayla üstesinden geleceğiz." dedi.
2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na kota almış milli sporcularla video konferans yoluyla görüşen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirler ve yapılacak çalışmaları değerlendirdi.
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