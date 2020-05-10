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Türkiye Futbol Federasyonundan geçmiş olsun mesajı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolcu, teknik heyet ve personelinde koronavirüs tespit edilen kulüpler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada şunlara yer verildi:
"Yapılan kontrollerde futbolcu, teknik heyet, idareci ve personelinde COVID-19 belirlenen Beşiktaş, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Sancaktepe FK, İnegölspor ve Tuzlaspor kulüpleri ile camialarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."
Etiketler: türkiye futbol federasyonu geçmiş olsun mesajıSon Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 00:51
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