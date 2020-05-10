Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada şunlara yer verildi:

"Yapılan kontrollerde futbolcu, teknik heyet, idareci ve personelinde COVID-19 belirlenen Beşiktaş, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Sancaktepe FK, İnegölspor ve Tuzlaspor kulüpleri ile camialarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."