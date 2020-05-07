Fenerbahçe'de koronavirüs vakası
Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesislerinde çalışan bir personelinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, tesislerde görevli bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve futbol takımının yarın yapacağı antrenmanın iptal edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, Samandıra'da çalışan 1 personelde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.— TRT Spor #EvHayatDolu (@trtspor) May 7, 2020
Gelişmeleri, @trtspor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu aktardı. pic.twitter.com/BJhKJJEnYM
"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde 5 Mayıs Salı günü futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Kovid-19 tanı testi yapılmıştır. Yapılan bu ilk testlerin bu akşam elimize ulaşan sonuçlarına göre Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucu pozitif tespit edilmiş, bir diğer çalışanımız da şüpheli durumdadır. İki çalışanımızın da sağlık durumu detaylı takibe alınmış, yarın ikinci teste gireceklerdir. Bu olay neticesinde takımımızın yarın yapacağı antrenman iptal edilmiştir. Konu hakkında gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından tekrar bilgilendirme yapılacaktır."
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK - #EvdeKal (@Fenerbahce) May 7, 2020
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