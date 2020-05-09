Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kulüp tesislerinde bir araya gelen mavi-beyazlı ekipte bazı futbolcular, maskeli bir şekilde idmana çıktı.

[Fotoğraf: Erzurumspor Kulübü]

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız, TFF tarafından hazırlanan Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki uygulamalara bağlı kalarak, bugün 3 grup halinde, kar yağışı altında lige verilen aranın ardından ilk antrenmanını gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Erzurumspor'da Covid-19 testi negatif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik ekip ve futbolcuların koronavirüs testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

"8 Mayıs Cuma günü takımımızın toplanmasının ardından teknik heyetimiz, futbolcularımız ve kulüp personelimize yapılan Covid-19 testlerinin tamamı negatif olarak tespit edilmiştir. Takımımız bugün gruplar halinde antrenmanlara başlayacak."