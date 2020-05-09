Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulüplerimizde Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı haberlerini üzüntüyle öğreniyoruz. Oyuncu ve personellere geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar diliyoruz. Zor günleri birlikte atlatacağız." ifadeleri kullanıldı.