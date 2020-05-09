Haber Giriş: Kaynak: AA
Sancaktepe Kulübünde koronavirüs şoku
TFF 2. Lig'de mücadele eden Sancaktepe'de, teknik heyetten 2 ismin yanı sıra 4 futbolcu ve 3 çalışanda koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirildi.
Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 8 Mayıs Cuma günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan ilk testlerde E-Nabız üzerinden alınan sonuçlara göre teknik heyetten 2, futbolculardan 4, çalışanlarımızdan 3 kişide test sonuçları pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.
Test sonuçları pozitif çıkan isimlerin hastaneye gitmelerini gerektirecek bulgu olmadığı vurgulanarak, "Bu olay neticesinde gerekli izolasyon tedbirleri Kovid-19 protokolüne göre uygulanmaya başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından açıklanacaktır." denildi.
KAMUOYUNUN DİKKATİNE ! pic.twitter.com/0OnsFdazTo— Sancaktepe Futbol Kulübü #EvdeKal (@sancaktepefktr) May 9, 2020
Etiketler: Sancaktepe futbol Kulübü koronavirüs testiSon Güncelleme: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 13:45
Son Haberler
- 14:32
- 14:23
- 14:29
- 14:01
- 14:25
Sıradaki Haber
Antwerp, milli kaleci Sinan Bolat ile yollarını ayırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz