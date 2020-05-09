Drogba Ligue 1'de son 20 yılın en iyi forveti seçildi
Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski futbolcusu Didier Drogba, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) tarafından yapılan ankette, son 20 yılda forma giyen en iyi forvet seçildi.
Ligue 1'in sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Tebrikler Drogba. Bir zamanlar Olympique Marsilya ve Guingamp formalarını giyen golcü, sizler tarafından ligde son 20 yılda forma giymiş en iyi forvet seçildi." ifadeleri kullanıldı.
Voici le tableau complet de l’élection du meilleur attaquant des 20 dernières années avec la victoire de @didierdrogba !— Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) May 9, 2020
Merci à tous d'avoir été aussi nombreux à voter ! pic.twitter.com/s5dAqnV4O4
Drogba da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, kendisine oy veren taraftarlara teşekkür etti.
Grand respect à tous les attaquants ayant évolués dans le championnat de France @Ligue1Conforama— Didier Drogba (@didierdrogba) May 9, 2020
Eski Paris Saint-Germainli (PSG) Zlatan Ibrahimovic ise ankette 2. sırada yer aldı.
Kariyerinde Le Mans, Guingamp, Olympique Marsilya, Chelsea, Şangay Shenhua, Galatasaray ve Montreal Impact takımlarının formasını giyen Fildişi Sahilli oyuncu, Kasım 2018'de ABD ekibi Phoenix Rising formasıyla futbolculuk kariyerini noktalamıştı.