Dünya Sağlık Örgütünden spor etkinlikleri kılavuzu
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), spor etkinliği düzenlerken koronavirüs salgını nedeniyle dikkat edilmesi gereken hususları içeren bir doküman yayımladı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Tıp ve Bilim Komisyonu ile gerçekleştirilen istişare sürecinin ardından DSÖ, Covid-19 salgınının toplum sağlığı üzerindeki etkilerini dikkate alarak, kitle katılımlı etkinlikler düzenleyecek spor federasyonları için tavsiyeler içeren bir kılavuz hazırladı.
Kılavuz, düzenlenecek etkinlikler öncesi ve sırasında göz önünde bulundurulması gereken temel faktörleri, ana sorunları ve koronavirüsün olası etkilerinin hafifletilmesine yönelik önlemleri içeriyor.
WHO tarafından, IOC Tıp ve Bilim Komisyonu iş birliğiyle hazırlanan ve COVID-19'un toplum sağlığına etkilerini dikkate alarak, spor etkinliği düzenleyecek federasyonlara tavsiyeler içeren Kılavuz, TMOK tarafından tercüme edilerek paydaş kurumlara iletildi.https://t.co/aRcG04cwgO pic.twitter.com/qa8MkrqoEi— TMOK (@TMOK_Olimpiyat) May 9, 2020