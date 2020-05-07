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MKE Ankaragücü yeniden koronavirüs testi yapacak
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün teknik heyeti, futbolcuları ve kulüp çalışanları 11 Mayıs Pazartesi günü tekrar koronavirüs testinden geçecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4 Mayıs'ta Beştepe Tesisleri'nde tüm ekibe Covid-19 testi uygulandığı hatırlatılarak, "11 Mayıs'ta koronavirüs taraması kapsamında futbolcularımıza, teknik heyetimize ve kulüp çalışanlarımıza tekrar Covid-19 PCR testi yapılacaktır." denildi.
Yapılan son testte bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla MKE Ankaragücü'nde antrenmanlar 11 Mayıs'a kadar ertelenmişti.
Etiketler: MKE Ankaragücü koronavirüs testiSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 18:03
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