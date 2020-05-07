Haber Giriş: Kaynak: AA
Liderin koronavirüs testleri negatif çıktı
Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da, koronavirüs testinden geçen teknik ekip ve sporcuların test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, dün futbolcu kadrosu ve teknik heyete yapılan Covid-19 testlerinin sonuçlandığı ve pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.
Takımın yarından itibaren sakatlıkları bulunan oyuncular haricinde tam kadro antrenmanlara başlayacağı vurgulandı.
Ayrıca, 15 gün içinde takımın bir hazırlık maçı oynamasının planlandığı, takım bulunamaması halinde hazırlık karşılamasının 19 yaş altı takımı ile gerçekleştirileceği kaydedildi.
Takım çalışmalarını sürdürdü
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gelen oyuncular teknik direktör Hüseyin Çimşir nezaretinde üç futbolcudan oluşan yedi grup halinde nordbord hamstring kuvvet ve maksimum aerobik hız testlerinden geçirildi.
Etiketler: Trabzonspor koronavirüs testiSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 18:04
Son Haberler
- 18:03
- 17:55
- 17:49
- 18:08
- 17:58
Sıradaki Haber
Miroslav Klose Bayern Münih'e döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz