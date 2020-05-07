Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, dün futbolcu kadrosu ve teknik heyete yapılan Covid-19 testlerinin sonuçlandığı ve pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Takımın yarından itibaren sakatlıkları bulunan oyuncular haricinde tam kadro antrenmanlara başlayacağı vurgulandı.

Ayrıca, 15 gün içinde takımın bir hazırlık maçı oynamasının planlandığı, takım bulunamaması halinde hazırlık karşılamasının 19 yaş altı takımı ile gerçekleştirileceği kaydedildi.

Takım çalışmalarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gelen oyuncular teknik direktör Hüseyin Çimşir nezaretinde üç futbolcudan oluşan yedi grup halinde nordbord hamstring kuvvet ve maksimum aerobik hız testlerinden geçirildi.