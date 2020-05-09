Turuncu-beyazlı kulüpten paylaşılan videoda, sporcuların anneleriyle olan görüntüleri yer aldı.

Paylaşımda ayrıca, "Anne sevgisi hiçbir engel tanımaz... Sonsuz sevgin için teşekkürler annem. Sevgisi hep kalbimizde olan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun!" ifadeleri kullanıldı.