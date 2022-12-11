Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) İcra Komitesinin aldığı kararla 2023 hentbol sezonunda 17 Yaş Altı Kadınlar EHF Şampiyonası'nın bir ayağı 5-13 Ağustos tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

EHF, ayrıca 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası'nın da 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilmesini kararlaştırdı.