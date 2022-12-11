Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye, 2023'te hentbolda 2 önemli organizasyona ev sahipliği yapacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hentbolda gelecek yıl 2 önemli organizasyon Ankara ve İzmir'de yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) İcra Komitesinin aldığı kararla 2023 hentbol sezonunda 17 Yaş Altı Kadınlar EHF Şampiyonası'nın bir ayağı 5-13 Ağustos tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.
EHF, ayrıca 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası'nın da 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilmesini kararlaştırdı.
Etiketler: Hentbol
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