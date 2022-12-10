İslam İşbirliği Teşkilatından (İİT) yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Hüseyin İbrahim Taha, yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nı tarihi başarısından ötürü kutladı. Taha, futbolcuların maçtaki performansını överek, takım için gelecek maçlarda da başarı temennisinde bulundu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fas Milli Takımı'nın maçı kazanmasını tebrik ederek, "Faslı kardeşlerimizin, Dünya Kupası'nda bu aşamaya gelen ilk Arap ve Afrika ülkesi olarak adını tarihe yazdıran takımlarının sevincini paylaşıyoruz. Faslı gençler, başarının kararlılık, dayanışma ve takım çalışmasıyla elde edildiğini kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası'nda Fas'ın sesinden yüksek hiç bir ses yok. Atlas'ın Aslanları sayesinde düşleri gerçekleşen tüm Araplara tebrikler." ifadelerini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fas'ı en içten dileklerle kutladığını belirterek, tebriklerini iletti.

Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki el-Faysal, "Bu tarihi başarıdan ötürü kardeş Fas takımını ve Arap futbolunu kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Atlas'ın Aslanları, tarih yazıyor. Tebrikler." ifadelerine yer verdi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre Meclis Başkanı Ahmed es-Safedi, çeyrek final maçını başkent Amman'daki Katar Büyükelçiliğinde kurulan çadırda izledi. Safedi, maçın ardından elinde Fas bayrağıyla poz vererek, Fas Milli Takımını tebrik etti.

Safedi, "Fas'ın kazanması tüm Ürdünlülerin evini sevince boğdu, Arapların yüzünü ağarttı." açıklamasında bulundu.

Fas Milli Takımı, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Atlas'ın Aslanları, yarı finalde İngiltere-Fransa mücadelesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.