2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Antalya'da kampa giren iki takım, Mardan Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı ekip müsabakaya Jankat Yılmaz, Leo Dubois, Metehan Baltacı, Emin Bayram, Kazımcan Karataş, Baran Aksaka, Juan Mata, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Demir, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis 11'i ile çıktı.

İkinci yarıda Fredrik Mitdsjö, Baran Demiroğlu, Patrick van Aanholt, Abdülkerim Bardakcı, Sacha Boey, Efe Akman, Beknaz Almazbekov, Caner Doğan ve Ali Yeşilyurt, oyuna dahil oldu. Galatasaray'da sadece kaleci Jankat ile 2 gol atan Yusuf Demir 90 dakika sahada kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Adana temsilcisi ise Ertaç Özbir, Jonas Svensson, Jovan Manev, Semih Güler, Kevin Rodrigues, Badou Ndiaye, Benjamin Stambouli, David Akintola, Henry Onyekuru, Emre Akbaba ve Fredrik Gulbrandsen kadrosuyla maça başladı.

Maçın ikinci yarısında İsmail Çokçalış, Gökhan İnler, Erhun Öztürk, Birkir Bjarnasson, Younes Belhanda, Abdurrahim Dursun, Mahamadou Ba ve Berk Yıldız forma giydi.

Mücadelenin 13. dakikasında mavi-lacivertli ekip, Gulbrandsen'in kaydettiği şık golle 1-0 öne geçti. Devam eden bölümde iki takım da pozisyonlar bulurken skoru değiştirecek golü atamadı ve devre arasına Adana temsilcisinin üstünlüğüyle girildi.

[Fotoğraf: AA]

İkinci devreye hızlı giren Galatasaray, Yusuf Demir'in 50. dakikada ceza sahası yayı içinden attığı golle skora denge getirdi.

Onyekuru ile net fırsatlardan yararlanamayan Adana Demirspor, 60. dakikada Gulbrandsen'in golüyle bir kez daha öne geçti. Maçın 75. dakikasında yine Yusuf ile golü bulan Galatasaray, skorda tekrar eşitlik sağladı.

Birçok genç oyuncunun şans bulduğu Galatasaray, son anlarda kurduğu baskıya rağmen golü bulamadı. Maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İki takımın bu sezon Süper Lig'de yaptığı maç da 0-0 berabere bitmişti.

[Fotoğraf: AA]

Galatasaray üçüncü hazırlık maçını da kazanamadı

Sarı-kırmızılı ekip, Dünya Kupası arasında yaptığı üçüncü hazırlık maçında da galip gelemedi.

İlk 2 hazırlık maçını İstanbul'da oynayan Galatasaray, Antalya kampındaki ilk müsabakasına Adana Demirspor karşısında çıktı. İstanbul'da İspanyol takımlarından Rayo Vallecano'ya 1-0, Villareal'e ise 4-3 yenilen sarı-kırmızılı ekip, mavi-lacivertlilerle 2-2 berabere kaldı

[Fotoğraf: AA]

Yusuf Demir golle tanıştı

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Yusuf Demir, ilk kez sarı-kırmızılı formayla gol attı.

Avusturya'nın Rapid Wien takımından kadroya katılan genç hücum oyuncusu, Galatasaray'da daha önce 2 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 hazırlık maçında görev aldı.

Sarı-kırmızılı formayla üçüncü hazırlık müsabakasına çıkan Yusuf, 50. dakikada attığı golle Galatasaray kariyerindeki ilk golünü kaydetmiş oldu. Müsabakanın 75. dakikasında bir gol daha bulan 19 yaşındaki futbolcu, takımına beraberliği getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Başkan Dursun Özbek tribünde

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, maçı tribünden izledi. Belek'teki kampa gelen başkan Özbek'e eşi Mesude Özbek ile ikinci başkan Metin Öztürk de eşlik etti.

Ayrıca tribünde VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo ile İtalya'nın Salernitana takımının sportif direktörü eski Galatasaray kalecisi Morgan De Sanctis de yer aldı.

Dursun Özbek genç futbolcuların performansından memnun

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampında Spor Toto Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor ile yaptığı maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özbek, Dünya Kupası nedeniyle liglere yaklaşık 45 günlük ara verildiğini belirtti.

"Bu arada genç oyuncularımızın daha çok fırsat bulmasına çalıştık. Özellikle teknik ekip buna çok önem veriyor. Bugün da sahada genç bir kadro vardı. Kazanımlarımız olduğunu düşünüyorum. Özellikle Baran Aksaka ve Yusuf Demir çok iyiydi. Bu gençler Galatasaray’ın geleceği. Yapılan hazırlık maçlarından kazançlı çıkmak, bu gençleri takıma dahil etmek lazım."

[Fotoğraf: AA]

Özbek, teknik ekibin hazırlık maçlarında genç futbolcuların daha çok süre almasını istediğini aktardı.

"Bence bu doğru. Amaçlanan genç oyuncuların performanslarının görülmesi ve onların performansına göre ilk 11'de yer almalarını sağlamak. Çok iyi, gelecek vaat eden oyuncularımız var."

Özbek, ara transfer döneminde takımdan ayrılacak veya takıma katılacak futbolcu olup olmadığının sorulması üzerine, "Teknik ekibin raporunu hazırlaması lazım. Şu anda bunun hazırlığı içindeler. Bana ulaşmış bir şey yok." yanıtını verdi.

Okan Buruk formayı hak edene vereceğini belirtti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada gerçekleştirilen Antalya kampında Spor Toto Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor ile yaptıkları hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, 2-2 biten Adana Demirspor mücadelesinde genç oyuncuların iyi performans gösterdiğine değindi.

"Hazırlık maçlarının en sevindirici yanı hem fazla oynamayan hem de genç oyuncuların çok fazla süre bulması. Galatasaray altyapısından yetişen birçok oyuncumuz kampta bizimle şans buluyor. Oyuna girdikten sonra güzel şeyler görüyoruz."

Buruk, Adana Demirspor'a karşı birçok pozisyon ürettiklerini dile getirdi.

"Bugün maçın genelinde çok fazla pozisyona girdik. İstatistiksel olarak çok iyi şeyler yaptık ama sonlandırmada biraz sıkıntılarımız vardı. Ancak genel istek olarak iyiydik. Rakibimiz de net pozisyonlara girdi. Hazırlık maçlarını tabii ki kazanmak istiyoruz ama bir yandan da oyuncuları görmeliyiz. Bugün yine çok güzel şeyler gördük. Yusuf Demir 2 gol attı, Baran Aksaka iyi oynadı, Jankat Yılmaz ilk kez kaleye geçti. Bugün 16-17 yaşında oyuncularımız süre aldı. Özellikle genç oyuncular için seviniyoruz."

Buruk, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran Aksaka'nın performansıyla ilgili konuştu.

"Baran top bizdeyken çok olumlu işler yaptı. Rahat, konforlu ve kendine güvenerek oynadı. Takımın oyununu yöneten futbolcumuzdu. Bütün futbolcularımız formaya aday. Baran da bunlardan biri. İnşallah ileride onlara da iyi süreler vermek istiyoruz. Kupa maçımız var. Lig de başlıyor. En iyiler sahada ve kadroda olacak. Yaş ayırt etmememiz gerekiyor. 17-18 veya 38 olabilir. En iyi performansı hangi oyuncu ortaya koyarsa ona formayı vermek istiyorum."

Sakat futbolcuların durumu

Okan Buruk, sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili bilgi verdi. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sakatlığı bulunan ve Dünya Kupası'na giden futbolcuların durumunu değerlendirdi.

"Galatasaray taraftarı bütün futbolcularını merek ediyor. Sadece Icardi üzerinden bakmamak lazım. Tüm oyuncularımızı lige hazır hale getirmeye çalışacağız. Icardi ile devamlı iletişim halindeyiz. Bizim kontrolümüzde tedavisi devam ediyor. En iyi şekilde lige yetiştirmeye çalışacağız."

Buruk, Mathias Ross dışında uzun vadeli sakatlığı bulunan futbolcu olmadığını dile getirdi.

"Bütün oyuncularımız burada. Rashica ve Hamza iyi gidiyor. Onlar yakın bir sürede bizimle çalışmaya başlayacak. Ross dışında uzun vadeli bir sakatlığımız olacağını düşünmüyorum. Milli takımdan dönen futbolcuların adaptasyonunu birkaç gün içinde tamamladıktan sonra istediğimiz şekilde İstanbul'a döneceğiz."