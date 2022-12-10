Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 22:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop yarı finale çıkan Fas'ı kutladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nı tebrik etti.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önce Belçika'yı, sonra İspanya'yı, şimdi de Portekiz'i eleyen Fas'ı inşallah finalde göreceğiz. Tebrikler Atlas Aslanları." ifadelerini kullandı.
سنرى المغرب التى تغلبت على بلجيكا أولاً، ثم على إسبانيا، والآن البرتغال في المباراة النهائية إنشاء الله.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) December 10, 2022
مبروك #أسود الأطلس https://t.co/VtYnnirjxW
Etiketler: Mustafa Şentop TBMM Fas Katar Dünya Kupası
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