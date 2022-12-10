Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası’nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Fas ile Portekiz, Al Thumama Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetti.

Fas tarih yazmaya devam ediyor. Elemelerde ve turnuvada 12 maçtır bileği bükülmeyen Afrika temsilcisi, Portekiz'i de yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika temsilcisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

[Fotoğraf: Reuters]

Fas, son 16 turunda da İspanya’yı penaltı atışları sonucu 3-0 yenerek turnuva dışına itmişti. Katar 2022'de oynadığı 5 maçta sadece bir gol yiyen ve yarı finale çıkarak peri masalına imza atan Fas, İngiltere-Fransa maçının galibiyle karşılaşacak.

Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarıda Fas, hızlı hücumlarla Portekiz savunmasına zor anlar yaşattı.

Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos'un son 16 turunda İsviçre'yi 6-1 mağlup ettikleri karşılaşmada ilk 11'de görev vermediği yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Fas maçında da yedek kulübesinde yer aldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Joao Felix ile 5, 31 ve 39. dakikalarda gole yaklaşan ancak sonuç alamayan Portekiz, 45. dakikada da Bruno Fernandes'le direği geçemedi.

Tribünlerin büyük bir kısmını oluşturan taraftarının desteğini arkasına alan Fas, 42. dakikada öne geçti. Attiat-Allah'ın sol çaprazdan ortasına ceza sahasında iyi yükselen ve kaleci Costa ve Ruben Dias'tan önce kafa vuruşunu yapan En Nesyri, topu filelere gönderdi. 1-0. İlk 45 dakika Fas’ın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Youssef En Nesyri, attığı golün ardından secdeye gitti ve gol sevincini taraftarıyla kutladı. Dünya kupalarında 3. kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki santrfor, çeyrek finalde gol atan 4. Afrikalı oyuncu oldu.

Dünya Kupası'nın çeyrek final aşamasında daha önce Emmanuel Kunde ile Eugene Ekeke (Kamerun) ve Sulley Muntari (Gana) ağları sarsmıştı.

İkinci yarıya da istediği gibi başlayamayan Portekiz'de teknik direktör Santos, 51. dakikada Ronaldo'yu oyuna aldı.

Fas'ın Beşiktaş'ta forma giyen futbolcusu Romain Saiss, sakatlığı nedeniyle 57. dakikada yerini Dari'ye bıraktı.

65. dakikada oyuna giren Faslı futbolcu Cheddira, 90+3. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Walid Cheddira ikinci sarı karttan kırmızı kartla atıldı! Fas 10 kişi! #MAR | #Qatar2022 pic.twitter.com/Sny2TX9dcY — TRT Spor (@trtspor) December 10, 2022

Portekiz, Fas kalesini ikinci yarıda abluka altına almasına rağmen aradığı golü bulamadı. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Fas, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Fas Milli Takımı futbolcuları ve teknik ekibi, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Bitiş düdüğüyle kutlamalara başlayan Fas oyuncuları, mutluluklarını tribündeki taraftarla da paylaştı.

Müsabakayı 44 bin 198 taraftarın takip ettiği açıklandı.

Fas ile Portekiz, Dünya Kupası'nda üçüncü kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında grup aşamasında oynanan maçlardan birini Portekiz, diğerini ise Fas kazandı.

Meksika 1986'da yapılan müsabaka Fas'ın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlanırken, Rusya 2018'deki karşılaşmayı ise Portekiz 1-0 galip tamamladı.

Fas'ın çeyrek final yolu

Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın yer aldığı F Grubu'nu lider tamamlayan Fas, son 16 turunda 2010 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya'yı eleyerek turnuva tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Elemelerde ve turnuvada 12 maçtır bileği bükülmeyen Afrika temsilcisi, Portekiz'e üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırmaya çalışacak.

Portekiz'in çeyrek final yolu

Portekiz ise Güney Kore, Uruguay ve Gana'nın mücadele ettiği H Grubu'nu lider bitirdi.

Portekiz, son 16 turunda ise İsviçre'yi farklı mağlup ederek Dünya Kupası'nda 3. kez adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Al Thumama

Hakemler: Facundo Tello, Ezequiel Brailovsky, Gabriel Chade

Fas: Bono, Hakimi, Saiss (Dk. 57 Dari), El Yamiq, Attiyat, Amrabat, Ziyech (Dk. 82 Aboukhlal), Ounahi, Amallah (Dk. 65 Cheddira), Boufal (Dk. 82 Jabrane), Youssef En Nesyri (Dk. 65 Benoun).

Portekiz: Costa, Dalot (Dk. 79 Horta), Pepe, Dias, Guerreiro (Dk. 51 Cancelo), Fernandes, Silva, Neves (Dk. 51 Ronaldo), Otavio (Dk. 69 Vitinha), Felix, Ramos (Dk. 69 Leao).

Gol: Dk. 42 Youssef En Nesyri (Fas)

Sarı kartlar: Dk. 70 Dari (Fas), Dk. 87 Ferreira (Portekiz)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Cheddira (Fas)