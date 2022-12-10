Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 17:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kayserispor'un olağanüstü genel kurulu ertelendi
Kayserispor'un bugün yapılması beklenen seçimli olağanüstü genel kurulu çoğunluk sağlanamadığı için gelecek haftaya ertelendi.
Yukatel Kayserispor tarafından 10 Aralık’da yapılacağı açıklanan seçimli olağanüstü genel kurula katılım olmadı.
Çoğunluk sağlanamaması nedeniyle genel kurul ertelendi. Seçimli olağanüstü genel kurul 17 Aralık Cumartesi günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.
Etiketler: Kayserispor
Son Haberler
- 17:26
- 17:11
- 17:04
- 17:14
- 17:01
Sıradaki Haber
Başakşehir hazırlık maçında kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz