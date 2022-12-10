Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki Selva Sınır Kapısı'nda binlerce kişinin ülkeye girmek için uzun kuyruklar oluşturduğu görülüyor.

Birçok futbolsever, Twitter hesabından Sınır Kapısı'nda uzun süre beklemekten duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Suudi makamları da Katar'ın 6 Aralık'ta topraklarına girecek kişilere kolaylık sağladığına ilişkin duyurusunun ardından iki ülke arasındaki sınırlarda yaşanan uzun kuyruk krizinden sonra araba ile giden yolcular için yeni talimatlar yayınladı.

Suudi Arabistan Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Katar'a giriş izni ve Katar tarafında otopark rezervasyonu olmayan tüm araçların ve Selva Sınır Kapısı'nda otobüs ulaşım hizmetleri için rezervasyonu olmayanların iade edileceğini teyit ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kuveyt Büyükelçiliği'nden giriş izni uyarısı

Doha'daki Kuveyt Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre de Katar'ı kara sınır kapısından ziyaret etmek isteyen Kuveyt vatandaşlarından yalnızca izin almış olanların girmesine müsaade edilecek aksi halde sınırdan geri döndürülecekler.

Açıklamada, giriş izni Katar İçişleri Bakanlığı sitesi aracılığıyla alınabilecek.

Katar İçişleri Bakanlığı, 6 Aralık'ta, 2022 FIFA Dünya Kupası süresince ülkeye girişte vize niteliği de taşıyan Hayya kart zorunluluğunun Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin vatandaşları için kaldırıldığını duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı'ndan, KİK ülkeleri vatandaşlarının ve ikamet sahiplerinin Hayya kartına gerek olmaksızın Katar'a girebilecekleri belirtilmişti.

Açıklamada, "bu adımın, KİK ülkelerinin vatandaşlarına ve sakinlerine Dünya Kupası maçları ve etkinliklerinde atmosferin tadını çıkarma fırsatı sağlamak için atıldığı" ifade edilmişti.