Köyceğiz Gölü Su Sporları Merkezi'nde oluşturulan parkurda, erkeklerde ile kadınlarda yıldız, genç, 23 yaş altı ve büyükler, K1, C1 kategorilerinde 2 bin metre mesafede kürek yarışları yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Aday milli takım kadrosu, sporcuların derecelerine ve performans değerlendirmelerine göre teknik kurul tarafından belirlenecek.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, 70 sporcunun katıldığı yarışların bin metre dönmeli şekilde 2 bin metrede yapıldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kabakçı, Köyceğiz'deki milli takım kampının bir aydır devam ettiğini belirtti.

"Sporcuların derecelerine göre milli takımla alakalı seçim sürecimiz olacak. Bu kamptaki sonuçlara, performanslara bakacağız. Onun haricinde kendi kulüplerinde çalışan sporcularımızın performans durumlarını alacağız."

[Fotoğraf: AA]

Kabakçı antrenörlerin ve teknik kurulun; gençlerde, yıldızlarda, büyük olimpik takımla ilgili son kararı vereceğini sözlerine ekledi.