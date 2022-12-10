Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Golbolde kadın milli takımı Danimarka'yı devirdi
Portekiz'de düzenlenen Dünya Golbol Şampiyonası'nda grup aşamasında üçüncü maçlar tamamlandı. Türkiye kadınlarda Danimarka'yı 10-4 yenerken, erkeklerde Brezilya'ya 9-6 mağlup oldu.
Son iki paralimpik oyunlarında şampiyon olan Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, A Grubu'nda Danimarka'yı 10-4 yenerek üçte üç yaptı.
Türkiye, erkeklerde ise C Grubu'nda Brezilya'ya 9-6 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.
Matosinhos şehrindeki şampiyonada Türkiye 11 Aralık Pazar günü kadınlarda Kanada, erkeklerde ise Cezayir ile karşılaşacak.
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