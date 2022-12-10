Son iki paralimpik oyunlarında şampiyon olan Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, A Grubu'nda Danimarka'yı 10-4 yenerek üçte üç yaptı.

Türkiye, erkeklerde ise C Grubu'nda Brezilya'ya 9-6 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.

Matosinhos şehrindeki şampiyonada Türkiye 11 Aralık Pazar günü kadınlarda Kanada, erkeklerde ise Cezayir ile karşılaşacak.