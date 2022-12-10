Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı ekibin Antalya kampında Charleroi yaptığı maçta üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle forma giyemeyen Cenk Tosun çalışmalara başladı.

Charleroi karşılaşmasında burnuna darbe alan Emrecan Uzunhan’ın burun kemiğinde kırık tespit edildi ve bu oyuncuda ayrıca üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlandı.

Valentin Rosier ise ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle siyah-beyazlı takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmanında yer almadı.