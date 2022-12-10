Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan'ın burnu kırıldı
[DepoPhotos]
Beşiktaş Kulübü, hastalıkları nedeniyle takımdan uzak kalan oyuncuların durumuyla ilgili açıklama yaptı. Emrecan Uzunhan'ın burun kemiğinde kırık tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı ekibin Antalya kampında Charleroi yaptığı maçta üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle forma giyemeyen Cenk Tosun çalışmalara başladı.
Charleroi karşılaşmasında burnuna darbe alan Emrecan Uzunhan’ın burun kemiğinde kırık tespit edildi ve bu oyuncuda ayrıca üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlandı.
Valentin Rosier ise ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle siyah-beyazlı takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmanında yer almadı.
Futbolcularımızın Sağlık Durumları Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 10, 2022
https://t.co/eevGUTDcB5 pic.twitter.com/Bm7V91CcSB
Etiketler: Beşiktaş
Son Haberler
- 17:26
- 17:11
- 17:04
- 17:14
- 17:01
Sıradaki Haber
Patrick Vieira: Dünya Kupası beklentileri fazlasıyla karşıladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz