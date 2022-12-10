Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 22:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şenol Güneş'ten Romain Saiss'e tebrik ve geçmiş olsun mesajı
[Fotograf: AA]
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz'i eleyerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nın siyah-beyazlı oyuncusu Romain Saiss için bir kutlama mesaj yayımladı.
Güneş, Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde mesaj yayımladığı mesajla Faslı oyuncuyu tebrik etti.
"Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda, Fas Milli Takımı formasıyla yarı finale yükselme başarısı gösteren Romain Saiss'i tebrik ediyorum. Ayrıca, müsabaka esnasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Saiss'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."
Etiketler: Beşiktaş Fas Şenol Güneş Katar Dünya Kupası
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