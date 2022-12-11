Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 00:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
[Fotograf: Reuters]
2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçlarının ardından, yarı final eşleşmeleri belli oldu.
2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final karşılaşmaları bugün oynanan 2 maç ile sona erdi.
Günün ilk karşılaşmasında Fas, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
Son çeyrek final karşılaşmasında ise Fransa, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek yarı final biletini cebine koydu.
Dünya Kupası'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmaları şu şekilde;
13 Aralık Salı: 22.00 Arjantin - Hırvatistan
14 Aralık Çarşamba: 22.00 Fransa - Fas
Etiketler: Arjantin Dünya Kupası Fas Fransa Hırvatistan Katar
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