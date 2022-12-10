Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 22:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan yarı finale çıkan Fas'a tebrik
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nı tebrik etti.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Fas! Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir Afrika takımının yarı finale yükselmesi hepimizi gururlandırdı. Kardeş Fas halkının heyecanını paylaşıyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
#مبروك_للمغرب— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 10, 2022
نشعر بالفخر والاعتزاز لوصول المنتخب المغربي الى نصف نهائي كاس العالم قطر 2022 كاول فريق افريقي يصل الى ذلكونعرب عن مشاركتنا للمغرب الشقيق فرحته ونتمنا له دوام النجاح @FRMFOFFICIEL #FIFAWorldCup
Etiketler: Emine Erdoğan Fas Katar Dünya Kupası
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