Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Fas! Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir Afrika takımının yarı finale yükselmesi hepimizi gururlandırdı. Kardeş Fas halkının heyecanını paylaşıyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

#مبروك_للمغرب

نشعر بالفخر والاعتزاز لوصول المنتخب المغربي الى نصف نهائي كاس العالم قطر 2022 كاول فريق افريقي يصل الى ذلكونعرب عن مشاركتنا للمغرب الشقيق فرحته ونتمنا له دوام النجاح @FRMFOFFICIEL #FIFAWorldCup — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 10, 2022