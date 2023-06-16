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Spor
AA 16.06.2023 15:08

Türk pilot Cem Bölükbaşı Japonya'da piste çıkacak

Türk pilot Cem Bölükbaşı, hafta sonu Japonya'daki Sportsland SUGO Pisti'nde yarışa çıkacak.

Türk pilot Cem Bölükbaşı Japonya'da piste çıkacak
[Fotograf: AA]

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, açık tekerli yarış serilerinde dünyanın en hızlı şampiyonalarından Super Formula'da Türkiye'yi temsil eden Cem Bölükbaşı, Sportsland SUGO Pisti'nde mücadele verecek.

Antrenman ve sıralama turlarıyla yarın başlayacak yarış, pazar günü 51 turdan oluşan 13 viraja sahip 3,7 kilometrelik pistte yapılacak mücadeleyle sona erecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Cem Bölükbaşı'nın açıklamalarına yer verildi.

"Hedefim çaylak sezonumda daha fazla puan elde ederek hem klasmanda üst sıralara çıkmak hem de daha fazla deneyim kazanmak. Bu seride ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekte kararlıyım ve Türkiye'yi onlara göstermekten mutluluk duyuyorum."

Bu sezon serideki beşinci yarışına çıkacak TGM Grand Prix pilotu Cem Bölükbaşı, hazırlıklarını tamamladığını ve hedefinin yarışa ön sıralardan başlamak olduğunu belirtti.

"Super Formula'daki ilk sezonumda şu an 5 puanım bulunuyor ve hedefim çaylak dönemimde daha fazla puan elde ederek hem klasmanda üst sıralara çıkmak hem de daha fazla deneyim kazanarak gelecek başarılar için iyi bir zemin oluşturmak. Bu, uzun bir yolculuk ve bu basamakları emin adımlarla tırmanmakta, böylesine önemli bir seride ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekte kararlıyım."

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