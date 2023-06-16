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Spor
AA 16.06.2023 14:38

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Giuliani'den Dörtlü Final öncesi "seviye" uyarısı

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Alberto Giuliani, CEV Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final'e katılmayı garantilemelerine ilişkin, "Seviyemizi daha da artırmamız lazım. Hırvatistan'daki Dörtlü Final kolay olmayacak." dedi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Giuliani'den Dörtlü Final öncesi "seviye" uyarısı

Giuliani, CEV Avrupa Altın Ligi'ndeki performansları ve Dörtlü Final'deki hedeflerini anlattı.

Giuliani, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu beşinci maçında konuk ettikleri Portekiz'i 3-1 yenerek Dörtlü Final'e katılmayı garantilediklerini anımsattı.

"Portekiz maçını kazandığımız için mutluyum. Dörtlü Final'e çıkmayı başardık. Hemen daha fazla voleybolumuzu geliştirip finale odaklanmalıyız. Portekiz maçından sonra daha pozitifim. Oyuncularla daha iyi antrenman yapıp finale hazırlanacağız."

İtalyan başantrenör, Hırvatistan'da düzenlenecek Dörtlü Final'de zorlu rakiplerle karşılaşacaklarını vurguladı.

"Seviyemizi daha da artırmamız lazım. Hırvatistan'daki Dörtlü Final kolay olmayacak. Orada Ukrayna, Hırvatistan ve Çekya olacak. Dediğim gibi pozitifim, daha iyi olacağına inanıyorum. Oyuncularla birlikte bunları yapabileceğimize inanıyoruz. Burada her gün çalışmam ekstra motivasyon sebebi çünkü ben işimi seviyorum. Bunlar benim için zaten yeterince motivasyon oluyor. Tabii ki daha sıkı çalışacağız, finale kalmak için elimizden geleni yapacağız. Bu seviyeyi yukarı çıkarabilmek için çalışacağız. Sadece şu an bunun için söz verebiliyorum."

"Türk voleybolunun geleceğine çok inanıyorum"

Alberto Giuliani, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörü olmadan da oyuncuları tanıdığını aktardı.

"Türkiye'de meydana gelen deprem nedeniyle sezon uzadı. Dinlenmeye vakitleri olmadığı için oyuncular kendini daha yavaş yavaş buluyor. Ama ben pozitifim, takımın daha iyi olacağına inanıyorum. Türk voleybolunun geleceğine çok inanıyorum. Şu an tabii ki ben bir şey yapmadım açıkçası çünkü önceki oyuncular halen devam ediyor. Buradaki gençlere inandığım için onlarla çalışarak, geliştirerek, onları yavaş yavaş sahaya koyduğum zaman buradaki geleceği daha ileriye taşıyabileceğime inanıyorum."

Giuliani, Konya ve Ankara'daki maçları takip eden taraftarlara teşekkür etti.

"Ankara ve Konya'da inanılmaz bir atmosfer vardı. Bize gerçekten çok yardım ediyorlar. Dörtlü Final'i Hırvatistan'da oynayacağız ama onların desteği bizim için gerçekten çok yardımcı oluyor."

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