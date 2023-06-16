Parçalı Bulutlu 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 16.06.2023 14:58

MKE Ankaragücü'nün 2023-2024 sezonu kombine kartlarının fiyatı belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün 2023-2024 sezonunda iç sahada oynayacağı maçlar için çıkaracağı kombine kartların fiyatı belirlendi.

MKE Ankaragücü'nün 2023-2024 sezonu kombine kartlarının fiyatı belli oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, eski kart sahipleri için ön satışın 5-6 Temmuz, genel satışın ise 7 Temmuz'da başlayacağı belirtildi.

Eryaman Stadı'nda oynanacak iç saha maçları için geçerli en düşük kombine bilet fiyatının 2 bin 500 lira, en fazla da 50 bin lira olarak belirlendiği aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin yeni sezon için satışa sunacağı kombine kartların tribünlere göre fiyatları şöyle:

Kuzey ve Güney Tribünü: 2 bin 500 TL

Doğu Tribün: 4 bin TL

Batı Tribün: 5 bin TL

VIP: 50 bin TL


ETİKETLER
MKE Ankaragücü Ankara
Sıradaki Haber
Paletli Yüzme Milli Takımı'nın Çorum'daki kampı sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:22
2023-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
16:35
BM: Yunanistan açıklarındaki tekne faciasında 500'e yakın kişi kayboldu
16:17
Üniversitelerde kontenjanlar netleşti
16:08
AB artan uyuşturucu kullanımı, satışı ve buna bağlı şiddetten endişe duyuyor
16:05
Avustralya'da siber saldırı: En az 40 kamu kurumu etkilendi
16:01
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan açıklarında batan teknede ölenler için başsağlığı diledi
Vaniköy Camii ibadete açıldı
Vaniköy Camii ibadete açıldı
FOTO FOKUS
Hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü yola savruldu
Hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü yola savruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ