"Ev Hayat Dolu" sloganı ile yola çıkan TRT, izleyiciler için ilgi çekici ve renkli içerikler hazırladı. TRT SPOR da bu süreçte, sporseverleri nostaljik ve eğlenceli yayınlarla buluşturuyor.

TRT, "Ev hayat dolu" sloganıyla hanelerinize konuk oluyor. TRT SPOR da bu süreçte zengin arşivini ekrana taşıyor.

1974 Dünya Kupası'ndan günümüze futbolun en üst düzey rekabeti ekranlarda olacak.

Cruyff'tan Messi'li Panenka'dan Ronaldolu günlere unutulmaz maçlar futbolseverlerle buluşuyor.

1976 yılından günümüze Avrupa Futbol Şampiyonalarında iz bırakan mücadeleler ve yıldızlar da ilgiyle izlenecek.

Türk futbolunun 1970'ler ve 1980'lerdeki yıldızlarını hatırlamak isteyenler de TRT SPOR akranlarında olacak.

Milli takımımızın tarihi karşılaşmaları ve Lig heyecanı "Unutulmaz maçlar" kuşağı ile futbol severler ile buluşacak.

TRT SPOR izleyicileri, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelendiği bir dönemde olimpiyat tarihinde de bir yolculuğa çıkacak.

1972 Münih Olimpiyat Oyunları'ndan 2016 Rio'ya, oyunlardaki kıyasıya mücadele bir kez daha ekrana taşınacak.

Türk sporcuların Uluslar arası organizasyonlardaki tarihi başarıları da yeniden ekranlarda olacak.

Kısacası, "ev hayat dolu", bu hayatın bir parçası da spor. TRT SPOR da bu süreçte, sporseverleri nostaljik ve eğlenceli yayınlarla buluşturmaya devam edecek.

Futbolseverlerle buluşacak ilk maç 1989 yılında oynanan Türkiye - Avusturya karşılaşması olacak. Mücadele 6 Nisan Pazartesi saat 19.00'da TRT SPOR'da.