Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Fiorentina'da 3 futbolcu koronavirüsü yendi
[Fotoğraf: Fiorentina Spor Kulübü]
3 futbolcusu koronavirüse yakalanan Fiorentina'dan sevindirici haber geldi.
İtalyan ekibi Patrick Cutrone, German Pezzella ve Dusan Vlahovic'in iyileştiğini duyurdu.
Mor Menekşelerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "3 oyuncumuzun son yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıkmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.
Salgınla mücadelede büyük özveriyle çalışan doktor ve hemşirelere de teşekkür edildi.
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