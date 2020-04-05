Telekonferans yöntemiyle yapılan görüşmede Donald Trump, yıl sonuna kadar iptal edilen karşılaşmaların ne zaman başlatılabileceği konusunda bilgi aldı.

Başkan Trump, "mümkün olan en kısa sürede" yarışmaların yeniden başlamasını dört gözle beklediğini söyledi.

"Taraftarın arenalara geri dönmesini istiyorum. Açıkçası taraftarlar da bence en kısa zamanda, geri dönmek istiyor. Basketbol, beyzbol, futbol ve hokey mücadelesini görmek istiyorlar. İlgi duydukları sporlarını görmek istiyorlar. Golf sahalarına çıkmak ve güzel, temiz hava solumak istiyorlar."

Trump özellikle çok izlenen branşlarda sezonu tamamlanması için çalışmalar yürüttükleri anca salgın kontrol altına alınmadan bunu yapamayacaklarını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Mart'ta NBA'de maçlar koronavirüs salgını sebebi ile askıya alınmıştı.

Ardından Amerikan Ulusal Futbol Ligi ve Nascar otomobil yarışlarının da aralarında yer aldığı tüm spor etkinlileri iptal edilmişti.