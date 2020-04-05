Fenerbahçeli Max Kruse, ülkesinde yayın yapan bir televizyonun Instagram yayınına katıldı. Alman oyuncu, sunucu Janin Ulmann ve izleyicilerin sorularını cevapladı.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Kruse, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Herhangi bir problemim yok. Evimde mutluyum, huzurluyum ve güvendeyim." dedi.

Karantina günlerinin güzel geçtiğini söyleyen Max Kruse, "Bu günleri evde spor yaparak ve müzik dinleyerek geçiriyorum. Boş zamanlarımda ise film izliyorum ve bolca yeni şarkılar keşfediyorum." dedi.

Alman oyuncunun, Covid19 için yapılan taramada ilk testi pozitif, ikinci testi ise negatif çıkmıştı.

Kruse için Sağlık Bakanlığı'ndan beklenen sonuçlarla ilgili ise Fenerbahçe Spor Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama gelmedi.