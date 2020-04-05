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Iniesta'dan sağlık çalışanlarına destek
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Kariyerini Japonya'da sürdüren İspanyol futbolcu Andres Iniesta ve eşi de, sağlık çalışanlarına şükran duygularını iletti.
Sağlık çalışanları koronavirüs salgınına karşı tüm Dünya'da büyük bir özveriyle mücadele ediyor.
Kariyerini Japonya'da sürdüren İspanyol futbolcu Andres Iniesta ve eşi de, sağlık çalışanlarına şükran duygularını iletti.
"Japonya'dan herkese merhaba. Anna ve ben, bizler için fedakarca mücadele veren sağlık çalışanlarına şükranlarımızı iletmek istiyoruz. Hepinize sevgimizi ve minnetimizi yolluyoruz."
Etiketler: Andres İniesta sağlık çalışanlarına destekSon Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 18:39
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