Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
İtalya Futbol Federasyonu kapılarını hastalara açtı
[Fotoğraf: TRT SPOR]
İtalya, Avrupa'da koronavirüsün en çok etkilediği ülke olarak dikkat çekiyor. Spor çevreleri de yürütülen mücadeleye destek veriyor. İtalya Futbol Federasyonu da bunlardan bir tanesi.
İtalya Futbol Federasyonu da, milli takım kamp tesislerini hastalara açtı.
Floransa kentinde yer alan tesislerden, ilk tedavisi tamamlanan ancak bir süre daha izole edilmesi gereken hastalar yararlanacak.
Federasyon Başkanı Gabriele Gravina, tesislerde 54 oda bulunduğunu belirterek, tüm imkanlarıyla salgın ile mücadeleye destek verdiklerini söyledi.
Etiketler: koronavirüs İtalya Futbol Federasyonu İtalya avrupaSon Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 17:22
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