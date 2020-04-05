İtalya Futbol Federasyonu da, milli takım kamp tesislerini hastalara açtı.

Floransa kentinde yer alan tesislerden, ilk tedavisi tamamlanan ancak bir süre daha izole edilmesi gereken hastalar yararlanacak.

Federasyon Başkanı Gabriele Gravina, tesislerde 54 oda bulunduğunu belirterek, tüm imkanlarıyla salgın ile mücadeleye destek verdiklerini söyledi.