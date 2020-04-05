Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Demir Grup Sivasspor'umuz bu sezon evinde hiç maç kaybetmedi. Sen de evde kal, kaybetme. Evde kal, ev hayat dolu." ifadelerine yer verildi.

Kırmızı-beyazlı ekibin iç sahada oynadığı karşılaşmaların videolarının da yer aldığı paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.