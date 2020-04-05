Kararın yanlış olduğunu belirten Ceferin, bu şekilde tescil işlemi yapan ülke takımlarının önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılamayabileceklerini söyledi.

Belçika Ligi'nin koronavirüs salgını nedeniyle sezon bitmeden tescil edilmesinin yankıları sürüyor.

UEFA Başkanı Aleksander Cefer'in Almanya'nın ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, tescil için erken bir karar verildiğini söyledi.

Ceferin, “Bunun doğru hamle olduğunu düşünmüyorum. Biliyorsunuz, dayanışma tek yönlü bir yol değil. Önce dayanışma isteyip sonra istediğiniz şekilde karar veremezsiniz. Ve şunu söylemeliyim ki, bu şekilde riskli kararlar alacak ülkeler gelecek sezon Avrupa yarışında yer alamayabilecekler.'' dedi.

Belçika futbol federasyonu, normal sezonun bitimine bir hafta kala ligi tescil ederek Lider Club Brugge'u şampiyon ilan etmişti.

Şampiyonu belirleyecek play-off turu iptal edilirken, küme düşme de kaldırılmıştı.