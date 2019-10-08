Daha önce 2017 yılında Fırat Kalkanı Harekatı ve 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştiren Türkiye, üçüncü operasyonu için gün sayıyor.

Trabzonspor, Fırat'ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölge için Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'na başlayacak Mehmetçiğe, "Her şart ve koşulda sizinleyiz!" başlığıyla sosyal medyada yayınladığı video ile destek verdi.