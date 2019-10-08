Türkiye - Arnavutluk maçı TRT 1'de08 Ekim 2019 Salı 13:21 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 13:23
A Milli Takımımız 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 11 Ekim'de İstanbul'da Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Türkiye ile Arnavutluk 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçında karşılaşacak.Fransa ve İzlanda'nın önünde 15 puanla lider durumda bulunan A Milli Takım rakibini yenerek zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor.
Ülker Stadı'nda 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te oynanacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Mücadelede Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Alin Hategan düdük çalacak.
Milliler 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Bu karşılaşma da TRT 1'de futbolseverlerle buluşacak.
A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Fransa maçı aday kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).
Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray).
Orta Saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan).
Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).
Kaynak: TRT SPOR