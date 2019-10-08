Fenerbahçe'de, stoper bilmecesi sürüyor. Bu bölgedeki futbolculara dönük eleştiriler yapılıyor.

Zanka lig başlamadan sadece 1 hafta önce takıma katılırken, kamp ve hazırlık maçlarını büyük ölçüde kaçırdı.

Danimarkalı futbolcu, inişli çıkışlı performansına rağmen defans hattında yeri en sağlam isim olarak görünüyor.

Jailson ise eksik ve sakatlıklar nedeniyle kamp döneminden beri stoperde görev yaptı.

Asıl mevkisi orta alan olan Brezilyalı oyuncu, savunmadan oyun kurma konusunda başarılı olsa da hatalara açık bir görüntü verdi.

Luiz Gustavo da Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarında oyunun ilerleyen bölümlerinde stoperde görev aldı.

Hazırlık kampı döneminde el bileğinde çatlak oluşan Serdar Aziz ise geçtiğimiz haftalarda takımla çalışmalara başladı ancak henüz bir resmi maçta şans bulamadı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın deneyimli stoperi bileğinde yeni bir hasar oluşmaması için tedbir amaçlı kenarda tuttuğu öğrenildi.

Transfer döneminin son günlerinde takıma katılan Adil Rami ise henüz beklenen seviyeye ulaşmadı.

Hazırlık kamp dönemi geçirmeyen Fransız stoper, MKE Ankaragücü karşısında 45 dakika forma giyerken hazır bir görüntü vermedi.

Teknik direktör Ersun Yanal, Sadık Çiftpınar'a ise bu sezon kadroda şans vermeyi düşünmediği ifade edildi.

Kaynak: TRT SPOR