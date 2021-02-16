Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak bordo-mavili kulüp futbol takımına koronavüris testi yapıldığını açıkladı.

"Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz Kovid-19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır."

Karadeniz ekibinde Covid-19 testleri sonucunda altısı oyuncu olmak üzere pozitif vaka sayısı 7'ya yükseldi.