Trabzonspor'da vaka sayısı 7'ye yükseldi
Trabzonspor, 2 oyuncusu ve 1 A takım personelinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bordo-mavili ekipte pozitif vaka sayısı 7'ye yükseldi.
Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak bordo-mavili kulüp futbol takımına koronavüris testi yapıldığını açıkladı.
"Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz Kovid-19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır."
Karadeniz ekibinde Covid-19 testleri sonucunda altısı oyuncu olmak üzere pozitif vaka sayısı 7'ya yükseldi.
Bilgilendirme | Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz COVID 19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır.— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 16, 2021
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