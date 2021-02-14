Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 19:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Trabzonspor'da bir koronavirüs vakası daha
Trabzonspor'da bir futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Bordo mavili kulüpte toplam vaka sayısı 4'e yükseldi.
Açıklama | Futbol A takımımızda bir futbolcumuzun COVID-19 semptomları göstermesinin ardından yapılan PCR testi pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. pic.twitter.com/DZriDoLORa— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 14, 2021
Etiketler: Koronavirüs Trabzonspor
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