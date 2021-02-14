Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan ev sahibi ekip, üst üste bulduğu pozisyonlarda kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçemedi.

Etkili ataklar gerçekleştiren Galatasaray, 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde bulunduran sarı-kırmızılı ekip, devre arasına da 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya Kasımpaşa hızlı başladı. Karşılaşmanın 51. dakikasında kaleci Fernando Muslera'nın hatasında ceza sahasında kafa vuruşunu yapan Isaac Kiese Thelin skora beraberliği getirdi.

Yoğun kar yağışı ve sonrasındaki temizleme çalışmalarında bozulan zemin, ikinci yarıda daha da ağırlaştı.

Futbolcuların pas vermekte, ayakta durmakta ve topu sürmekte zorlandığı müsabakanın kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı.

Maçın son dakikalarında Galatasaray, Henry Onyekuru'nun yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Topun başına geçen yeni transfer Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremeyince maç 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Aldığı galibiyetle puanını 51'e yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla kaptırdığı liderliği averajla Fenerbahçe'den devraldı.

Bu sonuçla ligde 12. kez mağlup olan Kasımpaşa, 26 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Galibiyet serisi 6 maça çıktı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki galibiyet serisi 6 maça taşıdı.

Ligde son mağlubiyetini 19. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 6 lig müsabakayı kazandı.

Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 15 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Sahasında 9 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 9 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

İç sahada bu sezon çıktığı 11 müsabakada tek yenilgisini 5. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, son 9 iç saha karşılaşmasında rakiplerine 3 puan vermedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Mustafa Muhammed boş geçmiyor

Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 4. maçında da gol attı.

Ara transfer döneminde Mısır'ın Zamalek takımından kadroya katılan 23 yaşındaki santrfor, ligdeki Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe ve Türkiye Kupası'ndaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında birer kez fileleri havalandırdı.

Kasımpaşa mücadelesinde de skoru 2-1'e getiren golü kaydeden Mustafa Muhammed, 4. resmi maçında 4 gole ulaştı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan 2. gol

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, ligdeki 2. golünü kaydetti.

Bu sezonki 12. lig maçına çıkan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, 11. haftadaki Atakaş Hatayspor müsabakasının ardından Kasımpaşa karşılaşmasında da fileleri havalandırdı.

[Fotoğraf: İHA]

Kasımpaşa 4 maçtır kazanamıyor

Lacivert-beyazlı takımın Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Ligde son galibiyetini 21. haftada sahasında Demir Grup Sivasspor'u yenerek elde eden Kasımpaşa, sonrasındaki 4 karşılaşmada da 3 puan sevinci yaşayamadı.

İstanbul temsilcisi, bu süreçte sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilip deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Geçen hafta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 4-1 mağlup olan lacivert-beyazlılar, deplasmandaki Galatasaray mücadelesinden de 2-1 yenik ayrıldı.