Yoğun kar yağışı altında oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 89. dakikada penaltıdan Mustafa Muhammed ağlara gönderdi.

Kasımpaşa'nın golünü 51. dakikada Isaac Thelin attı.

Ligde üst üste altıncı maçını kazanan Galatasaray zirve yarışında önemli bir üç puanı hanesine yazdırara 51 puanla liderliğini sürdürdü.

Ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkartan Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Kasımpaşa 1-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Marcao'un uzun gönderdiği pasta, Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Kerem'in altıpas önünde çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.

8. dakikada orta sahada aldığı topla ilerleyen Emre Kılınç, ceza sahası yayı gerisinden şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, yerden sağına gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

8. dakikada soldan kullanılan kornerde Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top yarı alanın ortalarındaki Etebo'da kaldı. Bu oyuncunun uzaktan sert şutunda kaleci Ertuğrul bir kez daha topu kornere tokatladı.

GOL - 9. dakikada yine soldan kullanılan kornerde altıpas üzerinde yükselen Mustafa Muhammed kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ertuğrul soluna gelen topa uzanarak son anda çelmeyi başardı. Ancak kale sahasına düşen topu takip eden Kerem Aktürkoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0.

26. dakikada Babel'in ceza sahası dışından sert şutunda Ertuğrul bir kez daha topu kornere gönderdi.

Müsabakanın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip 1-0 önde bitirdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 51. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı taç atışı sonrası Hajradinovic ortaladı, Muslera'nın boşa çıktığı topa penaltı noktası üzerinden Thelin kafayı vurdu ve maça denge getirdi. 1-1

81. dakikada Varga'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

PENALTI - 87. dakikada Galatasaray'da orta alandan içeri doldurulan top Luyindama'dan arkaya sekti. Orada topu alan Onyekuru kaleciyi çalımlamak isterken Ertuğrul'un müdahalesiyle yerde kaldı, hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 89. dakikada Galatasaray'da Mustafa Muhamed penaltıda tam ortaya doğru bir vuruş yaptı ve soluna doğru uçan kaleci Ertuğrul'u avladı. 2-1

Ağır bir zeminde futbolcuların oldukça zorlandığı müsabakanın ikinci yarısında çok fazla pozisyon yaşanmadı.

Galatasaray, maçı 2-1 kazandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Erkan Özdamar, Serkan Ok, Mustafa Sönmez

Galatasaray: Muslera, Linnes (Dk. 82 Belhanda), Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes (Dk. 71 Emre Akbaba), Emre Kılınç (Dk. 71 Onyekuru), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 Yedlin), Babel (Dk. 72 Donk), Mustafa Muhammed

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Brecka, Dusko Tosic, Hadadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Koomson (Dk. 46 Varga), Hajradinovic, Hodzic, Thelin

Goller: Dk. 9 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 89 Mustafa Muhammed (Penaltı) (Galatasaray), Dk. 51 Thelin (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 15 Thelin, Dk. 71 Hajradinovic, Dk. 82 Varga, Dk. 85 Tosic (Kasımpaşa)