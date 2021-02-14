Göztepe'yr glibiyeti getiren golleri 24. dakikada Soner Aydoğdu, 58. dakikada penaltıdan Peter Zulj kaydetti.

Başakşehir'in golünü 59. dakikada Deniz Türüç attı.

Ligde 4 hafta sonra kazanan Göztepe 29 puana yükseldi. Göztepe, Ünal Karaman göreve geldikten sonra ilk kez kazandı.

Üst üste dördüncü kez yenilen ve ligde galibiyet hasretini 7 maça çıkartan Medipol Başakşehir 24 puanda kalarak düşme hattında yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

22. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Jahovic'in bekletmeden kaleye göndermek isteği topu kaleci Mert, güzel bir kurtarışla uzaklaştırdı.

GOL - 24. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Gassama'nın yaptığı ortada penaltı noktasından topa hareketlenen Soner Aydoğdu, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0.

33. dakikada Halil'in sol kanattan yaptığı ortada Alpaslan'ın kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Müsabakanın 46. dakikasında sağ kanattan Auzubuike'nin yaptığı ortada Fernandes'in kafa vuruşunda kaleci İrfan Can topu uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan Deniz'in şutunda Atınç topu kornere uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında sağ kanattan yapılan ortada Epureanu'nun kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağa kaleci İrfan Can müdahale etti. Topu önünde bulan Fernandes'in şutunda top auta gitti.

[Fotoğraf: AA]

PENALTI - 51. dakikada sol kanattan yapılan ortada Jahovic, topu önüne almak isterken Epureanu'nun müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 53. dakikada penaltı atışını kullanan Zulj, kaleciyi ters köşeye yatırarak topu ağlara gönderdi. 2-0

57. dakikada sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda direkten dönen topu kaleye göndermek isteyen Zulj'un şutunda top Jahovic'e çarptı. Topu önünde bulan Soner'in şutunda top direğin yanından auta gitti.

GOL - 59. dakikada sol kanattan sıfıra inen Hasan Ali'nin yerden içeriye çıkarttığı topa Deniz Türüç gelişine yreden bir vuruş yaptı. Top direk dibinden ağlara gitti. 2-1

86. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Guldbrandsen'in şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

90+5. dakikada Cherif Ndiaye ile Rafael arasındaki mücadelenin ardından hakem Ümit Öztürk Rafael'i kırmızı kartla cezalandırdı. Ancak pozisyon ofsayt olduğu için Ümit Öztürk, kırmızı kartı iptal etti.

Karşılaşma Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Bilal Gölen

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 63 Murat Paluli), Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 87 Tripic), Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 63 Esiti), Cherif Ndiaye, Zulj (Dk. 70 Diabate), Jahovic (Dk. 87 Titi)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Muhammed Emin Sarıkaya (Dk. 63 Rafael), Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Ndayishimiye (Dk. 63 Mehmet Topal), Azubuike, Fernandes (Dk. 63 Guldbrandsen), Berkay Özcan, Crivelli

Goller: Dk. 24 Soner Aydoğdu, Dk. 53 Zulj (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 59 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 16 Duarte, Dk. 45+2 Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir), Dk. 20 Nwobodo (Göztepe)