Hatay'dan gol sesi gelmedi
Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor maçı 0-0 sona erdi.
Süper Lig'in bu sezonki sürpiz ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Sonucu merakla beklenen Akdeniz derbisinden gol sesi çıkmadı.
45. dakikada Strahil Popov ikinci sarıdan kırmızı kart görerek Hatayspor'u 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Hatayspor 39 puana, Alanyaspor ise 42 puana yükseldi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Alanyaspor 6-0 kazanmıştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
2. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Boupendza'nın sert şutunu kaleci Marafona, ikinci hamlede kontrol etti.
15. dakikada sağ kanattan Akintola'nın ceza sahası önüne yaptığı ortada topla buluşan Boupendza'nın şutu üstten auta gitti.
22. dakikada Babacar'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Munir'de kaldı.
37. dakikada sağ köşeden kullanılan kornerde kale önünde Caulker'in yaptığı kafa vuruşunu kaleci Munir kurtardı.
44. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Caulker'ın altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunu kaleci Munir, son anda çizgiden çıkardı.
KIRMIZI KART - 45. dakikada rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını gören Popov, Hakem Turgut Doman tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
48. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Efecan Karacan'ın şutunda meşin yuvarlak üst direkten geri döndü. Kale önüne düşen topu savunma uzaklaştırdı.
63. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Salih Uçan'ın çektiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
73. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Davidson'un ceza alanı içinde çektiği şutu kaleci Munir kornere çeldi.
90+5 dakikada ev sahibi Hatayspor'un hücumunda ceza sahası içine giren Kamara, topu ayağından fazla açınca meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Turgut Doman, Bahtiyar Birinci, Samet Çiçek
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore (Dk. 86 Sackey), Boupendza (Dk. 79 Kamara), Akintola (Dk. 90+3 Selim Ilgaz), Diouf
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 83 Tayfur Bingöl), Tzavellas, Caulker, Moubandja, Ceyhun Gülselam (Dk. 69 Berkan İsmail Kutlu), Siopis (Dk. 69 Umut Güneş), Salih Uçan, Efecan Karaca (Dk. 88 Kadzior), Davidson, Babacar (Dk. 88 Bareiro)
Kırmızı kart: Dk. 45 Popov (Atakaş Hatayspor)
Sarı kart: Dk. 22 Ceyhun Gülselam, Dk. 90+4 Bareiro, Dk.90+5 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor)
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